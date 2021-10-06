"Було несподіванкою": дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його роман із нардепкою Ясько зі "Слуги народу"

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що її чоловік є політвʼязнем.

Колишня перша леді Грузії Сандра Рулофс, коментуючи відео Міхеіла Саакашвілі, в якому він і народна депутатка від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько оголосили про свої почуття, заявила, що воно було для неї несподіванкою, а форма - неприйнятною.

Про це Рулофс написала в Facebook.

За її словами, з питаннями про особисте життя до неї звертаються розгублені друзі і товариші. Утім, додала, що попри особисті емоції, зберігає спокій і вірить, що "ми вийдемо переможцями з цієї битви".

"Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, знятого ввечері в п’ятницю, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною", - зазначила вона.

Втім, Сандра Рулофс приєдналася до заклику звільнити колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня.

"Міхеіл Саакашвілі є політв’язнем, і як громадянин Грузії я повністю підтримую вимогу його звільнення", - додала вона.

До слова, у Сандри Рулофс і Міхеіла Саакашвілі двоє синів: Едуард (1995 р.н..) і Ніколоз (2005 р.н..).

Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається з Саакашвілі понад рік, і він уже розлучився з дружиною, хоч офіційно вони про це не повідомляють. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її приватне життя.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі після затримання і ув'язнення в СІЗО розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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