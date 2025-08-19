"Було погоджено чимало": Стармер прокоментував зустріч в Овальному залі

Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив Овальний кабінет Білого дому після зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського президента Дональд Трампа через двері Колонади поруч із садом троянд.

Журналіст CNN запитав його, про що саме вдалося домовитися під час зустрічі. На це британський прем’єр лаконічно відповів: «Доволі багато».

Хоча деталей Стармер не розкрив, його короткий коментар ймовірно свідчить про досягнення важливих результатів на переговорах у Вашингтоні.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що журналіст Барак Равід повідомив, що за інформацією джерела, переговори між очільниками України та Росії планують організувати вже до кінця цього місяця.