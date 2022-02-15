"Було табу, яке ми зняли": Кулеба назвав надане Україні озброєння "тектонічним зсувом ставлення" Заходу

Кулеба зазначив, що Захід доводить, що вважає Україну своєю частиною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надання партнерами безпрецедентного обсягу озброєння для ЗСУ – це тектонічний зсув ставлення Заходу до України.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 15 лютого.

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У цьому контексті очільник МЗС пригадав 2014 рік, коли надання зброї Україні, "щоб вона могла захищатися від нападу Росії, фактично було табу". Наразі ж українська сторона зняла це табу, за словами Кулеби, і отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для армії.

"За останній час Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для нашої армії, причому йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал, і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України", - висловився він.

Голова МЗС додав, що надаючи Україні посилену політичну, військову та економічну підтримку, західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - додав Кулеба.

Міністр закордонних справ наприкінець подякував Канаді за рішення надати Україні додаткову допомогу з безпеки на суму понад 6 млн доларів.

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