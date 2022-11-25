Бундестаг готовий визнати Голодомор в Україні геноцидом: коли відбудеться голосування

Таке рішення німецьких партнерів привітали у Міністерстві закордонних справ України.

Депутати федеральних зборів Німеччини готові визнати Голодомор 1932–1933 років геноцидом української нації.

Текст документу вже погоджено відповідними органами у Бундестазі та виставлено на голосування у середу, 30 грудня.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

У документі зазначається, що лише за зиму штучно спровокованого голоду загинуло понад 3,5 млн осіб.

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зернові регіони. З сьогоднішньої точки зору історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", – передають журналісти уривок із тексту.

Автори законопроєкту зазначили, що примусовою колективізацією радянське керівництво хотіло придушити селян та український побут, мову та культуру. Насильницький голод також був спрямований на "політичне придушення української національної самосвідомості".

"Масова смерть від голоду була не результатом неврожаю, а відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу при Йосипі Сталіні. Таким чином, Голодомор є злочином проти людства", – прокоментував свої наміри підтримати визнання геноциду проти українців Робін Вагенер, депутат від партії "Зелених".

Рішення німецьких партнерів привітали у Міністерстві закордонних справ України.

"Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішено: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, парламенти Ірландії та Молдови визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Румунія визнала Голодомор в Україні злочином проти людства

Читайте також: