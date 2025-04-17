ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Бундестаг не запросив послів Росії та Білорусі на церемонію до 80-річчя завершення Другої світової війни

Цей крок відображає позицію Берліна щодо зловживання спадщиною Другої світової війни з боку Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Берлін, 9 травня 2024 року

Берлін, 9 травня 2024 року. / © Associated Press

Посли Росії та Білорусі не отримали запрошення на спеціальне засідання Бундестагу, яке відбудеться 8 травня з нагоди 80-х роковин завершення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомив представник німецького парламенту, передає Reuters.

У заяві Бундестагу зазначено, що рішення ухвалено на основі оцінки федерального уряду. “Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені”, — йдеться у повідомленні.

Цей крок відображає позицію Берліна щодо зловживання спадщиною Другої світової війни з боку Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово використовував пам’ять про перемогу над нацизмом для легітимації повномасштабного вторгнення в Україну.

Участь у заході, що відбудеться в пленарному залі Бундестагу, візьмуть представники інших дипломатичних місій і члени парламенту. В центрі уваги церемонії буде завершення війни та припинення нацистської політики терору й геноциду в Європі.

Іноземні гості, окрім акредитованих у Берліні дипломатів, не були запрошені.

Водночас 17 квітня посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв відвідав пам’ятний захід у Зелові, попри застереження німецької влади про можливу політичну інструменталізацію історичних подій з боку Москви. Захід був приурочений до річниці битви на Зеєловських висотах — одного з фінальних етапів наступу Червоної армії на Берлін навесні 1945 року.

У відповідь на дії Берліна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що виключення представників Росії та Білорусі з ювілейних церемоній є “образою нащадків визволителів і прямими образами на адресу тих, хто поклав край гітлерівському терору”.

Раніше ми писали, що для Володимира Путіна дуже важливо до параду перемоги 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie