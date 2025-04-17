Бундестаг не запросив послів Росії та Білорусі на церемонію до 80-річчя завершення Другої світової війни

Берлін, 9 травня 2024 року. / © Associated Press

Реклама

Посли Росії та Білорусі не отримали запрошення на спеціальне засідання Бундестагу, яке відбудеться 8 травня з нагоди 80-х роковин завершення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомив представник німецького парламенту, передає Reuters.

У заяві Бундестагу зазначено, що рішення ухвалено на основі оцінки федерального уряду. “Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Цей крок відображає позицію Берліна щодо зловживання спадщиною Другої світової війни з боку Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово використовував пам’ять про перемогу над нацизмом для легітимації повномасштабного вторгнення в Україну.

Участь у заході, що відбудеться в пленарному залі Бундестагу, візьмуть представники інших дипломатичних місій і члени парламенту. В центрі уваги церемонії буде завершення війни та припинення нацистської політики терору й геноциду в Європі.

Іноземні гості, окрім акредитованих у Берліні дипломатів, не були запрошені.

Водночас 17 квітня посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв відвідав пам’ятний захід у Зелові, попри застереження німецької влади про можливу політичну інструменталізацію історичних подій з боку Москви. Захід був приурочений до річниці битви на Зеєловських висотах — одного з фінальних етапів наступу Червоної армії на Берлін навесні 1945 року.

У відповідь на дії Берліна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що виключення представників Росії та Білорусі з ювілейних церемоній є “образою нащадків визволителів і прямими образами на адресу тих, хто поклав край гітлерівському терору”.

Раніше ми писали, що для Володимира Путіна дуже важливо до параду перемоги 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.