"Бункера в нього немає": три сценарії, чому Лукашенко різко дав "задню" щодо України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Різка зміна риторики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо України може свідчити або про його прагнення потрапити на Раду миру президента США Дональда Трампа, або про вплив Китаю, який жорстко виступає проти ескалації конфлікту та ядерного шантажу. Але найвагомішим чинником могло стати повідомлення про сотні потенційних цілей на території Білорусі.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, повідомив «24 Канал».

Нещодавно Лукашенко дав інтерв’ю саудівському виданню, в якому несподівано перепросив у президента України Володимира Зеленського. Хоча сам зміст цієї розмови, імовірно, був погоджений із Москвою, заява Лукашенка про те, що Білорусь перед Україною «як на долоні», стала поясненням, чому Мінськ не може дозволити собі вступити у війну проти України.

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«Це водночас сигнал до Москви, щоб там зрозуміли, чому Лукашенко не хоче підключатися до війни проти України. Але буквально місяць тому, у травні, він різко відповідав на адресу Зеленського, а зараз вибачається? Можу лише припускати, але, на мою думку, тут спрацювали декілька факторів», — сказав Фесенко.

Першою причиною, за словами політолога, може бути прагнення Лукашенка потрапити на засідання Ради миру у вересні, адже це дає шанс вийти з дипломатичної ізоляції. Водночас американська сторона висунула свої умови: звільнення політичних в’язнів і відмова від агресивної риторики.

Другим фактором могла стати зустріч із заступником лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбулася тижнем раніше. КНР послідовно виступає проти ядерних погроз і подальшої ескалації війни, а також не зацікавлений у перенесенні бойових дій на територію Білорусі. Тому не виключено, що китайські партнери жорстко порадили Лукашенку «робити правильні речі».

«По-третє, можливо, це трохи конспірологія, але коли керівник Сил безпілотних систем Роберт Бровді згадав про 500 цілей у Білорусі, Лукашенко зухвало відповів, що для нього достатньо однієї цілі — Києва. Мабуть, йому на пальцях пояснили, що десятки з тих цілей стосуються саме його місць перебування, з точними координатами. Такого бункера, як у Путіна, у нього немає — і це, можливо, вплинуло сильніше, ніж поради з Вашингтону і Пекіна», — висловив думку Фесенко.

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Лукашенко несподівано змінив риторику щодо України — останні новини

Нагадаємо, у своєму нещодавньому інтерв’ю для Al Arabiya English Лукашенко зайняв обережну позицію щодо війни в Україні: він відкинув можливість участі білоруських військ у бойових діях, пояснивши це браком ресурсів, ризиком ударів по інфраструктурі та загрозою прямого зіткнення з НАТО. Попри повторення російських наративів про успіхи на фронті, Лукашенко визнав ефективність української оборони та заявив про готовність виступити посередником у переговорах.

Україна посилює північний кордон, не довіряючи заявам Лукашенка та побоюючись глибшого втягування Білорусі у війну. За даними The Guardian, від початку року кількість російських розвідувальних БпЛА, що прямують з білоруського повітряного простору, зросла приблизно на 20%, а Росія розгорнула поблизу кордону п’ять нових баз дронів. У відповідь Україна активно зводить протитанкові рови, встановлює «зуби дракона» та бар’єри з колючого дроту.

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