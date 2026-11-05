Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Катастрофічна поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США спричинила розкол у найближчому оточенні президента Дональда Трампа. Віцепрезидент Джей Ді Венс та старший син президента Дональд Трамп-молодший публічно заявили, що поразку партії спровокувала війна з Іраном.

Про це Венс і Трамп-молодший написали в соцмережі Х.

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Венс поклав провину у поразці республіканців на війну з Іраном

У післявиборчому дописі Венс відкинув звичні спроби республіканців пояснити поразку та назвав головну причину історичного відтоку виборців від Республіканської партії.

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«Причина, через яку ми програли, — це війна», — написав віцепрезидент США.

Він закликав однопартійців не применшувати масштаб поразки, яка призвела до втрати республіканцями контролю над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом.

Венс також закликав політичне керівництво партії відкрито визнати ціну, яку республіканцям довелося заплатити через війну.

«Якщо ви хочете стверджувати, що це було того варте, що втрата Сенату на наступні 6 років була варта того, тоді так і скажіть. Стверджуйте, що це була виправдана ціна, яку варто було заплатити. Погоджуватися чи не погоджуватися — це принаймні чесно. Але всі знають, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, куди ми рухаємося далі, має починатися саме з цього», — висловився віцепрезидент в Х.

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Серед головних причин невдоволення виборців Венс назвав питання, які, за його словами, змусили частину прихильників Трампа на виборах 2024 року перейти на бік демократів. Йдеться, зокрема, про вимоги «припинити війну», «зосередитися на вартості життя/інфляції», «поставити Америку на перше місце» та «змінити наші відносини з Ізраїлем».

Трамп-молодший підтримав Венса

Трамп-молодший публічно підтримав різку оцінку Венса, що стало черговим сигналом про поглиблення розбіжностей усередині руху MAGA.

Старший син американського президента, якого тривалий час вважали одним із найактивніших політичних захисників батька, поширив допис Венса у X. У своєму повідомленні Трамп-молодший написав: «Кожне слово тут — 100%, 100%, 100%».

Таким чином, він фактично приєднався до критики політики президента США щодо війни. Позиція Трампа-молодшого разом із заявами Венса свідчить про посилення впливу невтручання та популістського крила всередині MAGA на тлі дедалі помітнішого внутрішнього конфлікту в Республіканській партії.

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Президент Трамп наполягає на правильності війни з Іраном

Видання Unilad пише, що під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трамп відреагував на критику свого віцепрезидента, визнавши певний короткостроковий негативний вплив війни на економіку. Водночас президент США категорично не погодився з тим, що рішення розпочати воєнну кампанію було помилковим.

«Що ж, я думаю, це здебільшого правда, тому що в короткостроковій перспективі це трохи підняло ціни на бензин. І, мабуть, це правда», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про коментарі Венса.

Водночас президент не висловив жалю щодо початку війни та заявив, що за необхідності знову ухвалив би таке саме рішення.

«Водночас, якби мені довелося зробити це знову, мені довелося б зробити це знову, тому що в довгостроковій перспективі це єдина відповідь. Не можна дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Я знав, що війна вплине [на результати виборів]. Я б нічого не робив по-іншому», — наполягав Трамп.

Він також відкинув пропозиції щодо кадрових змін у команді з питань національної безпеки. Зокрема, американський лідер не підтримав ідею звільнення міністра оборони Піта Гегсета.

«Ні, я думаю, що він дуже добре виконує свою роботу», — заявив Трамп.

На тлі переходу контролю над Капітолійським пагорбом до демократів і відкритого протистояння між впливовими представниками MAGA результати виборів створюють для адміністрації Трампа нові політичні виклики. Президенту тепер доведеться працювати з опозиційно налаштованим Конгресом, одночасно намагаючись стримати дедалі помітніший внутрішній конфлікт у власному політичному таборі.

Вибори в США 2026 року до Конгресу — останні новини

Після поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада, де демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу, Білий дім узявся анонсувати провал спроб скасувати політику Трампа чи домогтися його імпічменту. В адміністрації наголосили на досягненнях президента у сфері безпеки кордонів, скасування програм DEI, енергонезалежності та захисту дітей.

Як пише видання The Times, успіх демократів на виборах до Конгресу дає Україні надію на стримування розвороту Трампа до Москви, проте зовнішня політика залишається під контролем президента, чиє вето буде важко подолати. Новий Конгрес зможе посилити нагляд за діями Білого дому, зобов’язавши його до перевірок чи розслідувань.

Своєю чергою Кремль публічно применшує значення виборів і готується до переговорів в Абу-Дабі, але неофіційно побоюється стримування Трампа та усвідомлює ризикованість ставки на нього.

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