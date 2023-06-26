Бунт Пригожина завдав удару по іміджу Путіна - Bloomberg

Після бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прихожина та погоду на Москву - хай навіть невдалого - сильно похитнувся імідж диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Автори матеріалу стверджують, що очільник Кремля проігнорував неодноразові попередження про наближення важкоозброєних найманців "Вагнера" до Москви, чим "шокував своїх наближених". Зазначається, що Путін дозволив "вагнерівцям" підібратися так близько, що регіональній владі довелося задіяти танки та підключати військових для оборони.

"Це рідкісний випадок, коли оцінки події в Москві і на Заході багато в чому сходяться", - наголошує видання.

Наголошується, що у Сполучених Штатах та Євросоюзі також вважають, що по репутації та абсолютній владі "фюрера" Путіна завдано потужного удару. Що більше - неоднозначна угода з ватажком Пригожиним, який погодився не йти на російську столицю, зовсім не означає повернення до статус-кво. Протистояння в російській владі далеко не закінчено, пише Bloomberg.

Бунт власника "Вагнера" Пригожина

У ніч проти суботи, 24 червня засновник "Вагнера" заявив, що його найманці йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Причиною цього в ПВК назвали удар Міноборони РФ по тилових таборах його угруповання.

Бойовики захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю. Втім, згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття". The Telegraph із посиланням на дані джерел пише, що зупинити наступ могли змусити погрози з боку російських спецслужб завдати шкоди сім'ям лідерів "вагнерівців".

Після кількох днів мовчання 26 червня очільник "Вагнера" заявив, що нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його терористичної організації. Нібито це планувалося на 1 липня.

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