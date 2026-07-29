Бунт у польському Сеймі: Моравецький кидає виклик керівництву PiS і створює власну силу

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про створення нового парламентського клубу, до якого увійшли 40 депутатів і один сенатор. Таке рішення ухвалили на тлі загострення внутрішнього протистояння та конфлікту з керівництвом партії «Право і справедливість» (PiS).

Про це повідомили TVN24 та Onet.

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Новий парламентський клуб у Польщі

У польському Сеймі 29 липня представники об’єднання Rozwój Plus («Розвиток Плюс»), яке очолює Моравецький, провели пресконференцію та оголосили про створення нового парламентського клубу.

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За словами політика, до нового клубу увійдуть 40 депутатів і один сенатор.

«Ми спільно, 40 депутатів і один сенатор, вирішили створити парламентський клуб», — оголосив Моравецький.

За його словами, «це стане нашим майданчиком для подальшої роботи».

Критика Моравецького на адресу PiS

Експрем’єр пояснив, що таке рішення стало відповіддю на ситуацію всередині партії PiS.

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«Останнім часом ми стали свідками якихось дуже дивних партійних ігор, які є абсолютно непотрібними. Справжні розкольники хочуть, щоб ми займалися партійним життям, займалися самі собою, а ми хочемо рухатися вперед, хочемо дивитися в майбутнє», — заявив Моравецький.

Він розкритикував своїх опонентів усередині PiS.

«Сталося саме те, про що керівництво PiS заявляло останні кілька днів, роблячи два кроки вперед, один назад, а потім навпаки. Ми не хочемо брати участь у партійних іграх, тому що вони нікому не служать. Справжні розкольники й інтригани й надалі діятимуть саме так. Вони хочуть, щоб ми займалися самі собою. Вони грають на нашу поразку, бо знають: якщо PiS зазнає поразки, саме вони захоплять партію», — заявив колишній прем’єр.

Він наголосив, що прихильники Rozwój Plus і надалі готові виконувати домовленості, досягнуті навесні.

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«Відповідно до домовленостей, досягнутих у квітні, ми мали діяти як «друга легеня» PiS, і ми досі готові це робити. Там тривають якісь партійні процедури — нас це не цікавить, нехай роблять що хочуть. Сьогодні, на думку одних докторів габілітованих наук, ми перебуваємо в PiS, на думку інших — уже ні. Але яке це має значення для поляків? Поляків цікавить боротьба за сильну Польщу, за їхні гаманці, робочі місця, житло, розвиток, ідентичність, культуру, християнську віру, захист хреста, який висить у Сеймі. Це наше кредо», — висловився Моравецький.

Також він заявив, що головним завданням нового парламентського клубу стане опозиційна діяльність щодо уряду чинного прем’єра Польщі Дональда Туска.

«Ми хочемо спрямувати головний удар проти цього дуже поганого уряду Дональда Туска. Ми хочемо показати полякам і будемо робити це як парламентський клуб, які помилки, порушення та зловживання допускає цей уряд, які можливості для розвитку він втрачає. Ми дуже добре до цього підготовлені», — розповів політик.

Моравецький також повідомив, що документи для офіційної реєстрації нового парламентського клубу подадуть уже цього дня. Водночас питання щодо можливих претензій на посаду віцемаршалка Сейму, за словами експрем’єра, розглядатимуть лише після завершення процедури створення клубу.

Прихильники Моравецького пояснили причини створення клубу

Депутат Марцін Горала заявив, що нове об’єднання створюється насамперед для забезпечення повноцінної парламентської роботи.

«Ми лише створюємо клуб, щоб мати можливість працювати, адже клуб „Право і справедливість“ перестав ставитися до нас як до своїх членів. У нас немає навіть елементарних інструментів, необхідних для виконання депутатських обов’язків», — сказав депутат.

Водночас він підкреслив: «Окрім цього, ми залишаємося членами партії „Право і справедливість“.

На запитання журналістів, чи можуть члени PiS одночасно входити до нового парламентського клубу, Горала відповів: «Ми абсолютно не виключаємо, що члени партії „Право і справедливість“ можуть належати до нашого клубу. Ми повністю допускаємо таку можливість».

Депутат Павел Яблонський своєю чергою заявив, що питання їхнього перебування в партії вже фактично вирішене.

«Що стосується нашого перебування в партії, то рішення про наше виключення вже ухвалено. Політично саме так виглядає нинішня реальність, саме так ми це сприймаємо. Для мене це випливає зі слів голови партії Ярослава Качинського та речника Рафала Бохенка», — сказав депутат.

Також політик додав: «Це рішення вже ухвалено. Я шкодую, що так сталося, але як депутати опозиції ми зобов’язані робити все, щоб діяти якомога ефективніше».

Що відбувається всередині PiS?

У партії «Право і справедливість» уже тривалий час триває внутрішнє протистояння між групою так званих «маслярів», до якої належать, зокрема, Яцек Сасін і Пшемислав Чарнек, та «харцерами», яких очолює Моравецький.

Саме представники останньої групи створили об’єднання Rozwój Plus, яке викликало критику з боку частини партійного керівництва. Попри це, після квітневих домовленостей Качинський дозволив діяльність цього об’єднання.

Згодом керівництво PiS зобов’язало всіх членів партії підписати декларацію про відмову від участі у внутрішньопартійних політичних об’єднаннях, попередивши, що в разі відмови можливе виключення з партії.

Після того як прихильники Моравецького не підписали так звану «декларацію лояльності» до завершення встановленого терміну, Качинський заявив, що вони залишили PiS. Втім, уже у вівторок Політичний комітет партії не ухвалив рішення про їхнє виключення. Натомість матеріали передали партійному дисциплінарному речнику Каролю Карському.

За даними джерел у PiS, таку пропозицію висунули Качинський і генеральний секретар партії Пйотр Мілованський, який критично ставиться до Моравецького. Співрозмовники стверджують, що очільник партії прагнув уникнути звинувачень у розколі серед виборців і хотів, аби Моравецький та його прихильники самі оголосили про вихід із лав PiS.

До слова, Туск різко відреагував на напад на українців у Вроцлаві та закликав президента Польщі Кароля Навроцького «оголосити війну насильству», зазначивши, що хулігани набули зухвалості через політичний патронат. Також він закликав лідера опозиції Качинського припинити заклики до створення ополчень. Туск наголосив, що у Польщі особливо чутливі до випадків агресії, де жертвами часто стають найуразливіші, а національна ненависть і упередження нерідко призводять до нападу на українців.

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