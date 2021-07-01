Бути олігархом — не злочин: чи зменшить новий закон Зеленського вплив багатих на політику

Бути олігархом — не злочин: чи зменшить новий закон Зеленського вплив багатих на політику

В опозиції “закон про олігархів” вважають піар-ходом президента та запрошенням товстосумів до непублічних торгів.

На позачерговому засіданні у четвер, 1 липня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про олігархів №5599, поданий президентом України. Чи зменшить він вплив багатих на політику та суспільну думку і за що критикують проєкт закону від Зеленського, йдеться 1 липня в сюжеті ТСН.19:30.

Проєкт закону голосуванням у парламенті підтримали народні депутати із фракції “Слуга народу”, а також груп "За майбутнє" та "Довіра". Натомість не дали своїх голосів фракції "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос".

“Слуги народу” уже анонсують подальші кроки на обмеження впливу олігархів: закони про монополії, про медіа та лобізм. Однак в опозиції закон вважають лише піар-ходом та запрошенням товстосумів до непублічних торгів.

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Відповідно до проєкту закону приналежність до олігархів не робить людину злочинцем і жодного покарання не передбачає. У документі лише вказано критерії, за якими визначають, кого з багатіїв РНБО може взяти на олівець. Серед них- вплив на політику та медіа, статки у понад два мільярди гривень та володіння монополією. Три ознаки з чотирьох означатимуть потрапляння до спеціального реєстру.

У самій Верховній Раді під критерії закону підпадають і лідер ЄС Петро Порошенко, і позафракційний Вадим Новинський, і ціла компанія депутатів ОПЗЖ: наприклад, Медведчук, Льовочкін, Столар. Не дивно, що саме представники ОПЗЖ та ЄС закон критикують найдужче.

Зокрема, в ЄС вважають, що антиолігархічний закон не спонукає впливових багатіїв позбутись своєї головної зброї — медіа-активів, а от можливості для тиску, кажуть, створює.

“Єдине обмеження, яке в цьому законі, що олігархи не мають права брати участь у великій приватизації. То ти повинен відмовитись від свого медіа. Тобто будуть торги відбуватись з офісом президента. Ти не хочеш бути олігархом, хочеш щось приватизувати, підтримуй на цьому медіа нас, хвали нас. Або передай медіа тим, кому ми скажемо, от і вся сутність цього закону”, - стверджує народний депутат із фракції ЄС Микола Княжицький.

Найбагатший українець Рінат Ахметов з приводу “закону про олігархів” вже заявив, що вважає себе тільки інвестором і давно не втручається у політику.

“Політика мене взагалі не цікавить. У 2006 році я ухвалив рішення балотуватися в парламент і шкодую про це дотепер. Я виявився найбільшим прогульником і взагалі не знаю, що я там робив. Визнаю – це була моя помилка. І повторювати одну й ту саму помилку двічі я не збираюся”, - зазначив він.

Водночас відомо, що ціла група нардепів у парламенті має тісні зв'язки з Ахметовим та часом доволі помітно діє в його інтересах. Так само й інші олігархи мають своїх лобістів у Раді, в уряді та багатьох інших органах влади. Жодну партію ніхто з них відкрито не оплачує, а всі спроби зробити фінансування партій прозорішим вони досі успішно обходили.

Проте, у фракції “Слуга народу” вірять, що зможуть від'єднати великий бізнес від великої політики і планують ухвалити закон остаточно восени. Якщо, звісно, олігархи не завадять.

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