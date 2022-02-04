"Був би посланий": Монастирський розповів, чи телефонував йому Трухін "порєшать" за ДТП

Очільник МВС прокоментував скандальне відео з нардепом Олександром Трухіним, яке нещодавно опублікували журналісти.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував скандал з нардепом Олександром Трухіним.
Про це він розповів під час брифінгу.
Зазначимо, що на відео, опублікованому нещодавно журналістами УП чути, як Трухін каже патрульному, що зателефонує до Монастирського. Сам міністр запевняє, що негативно ставиться до таких питань.
"Чи телефонував він мені з місця події? Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би "посланий", — сказав очільник МВС.
Міністр наголосив, що будь-яка особа, зокрема і нардеп, "має нести відповідальність за все те, що він вчинив".
Монастирський зазначив, що був "вражений" появою відео з Трухіним із натільної камери співробітника поліції, знятого після ДТП. Він запевняє, що не знав про існування цього відео.
За словами міністра, Національна поліція проводить службове розслідування, як це відео могло бути передане чи зникло.
Нагадаємо:
- Депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вчинив ДТП у серпні 2021 року. Тоді внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, він нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.
- Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.
- Згодом НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо нардепа Олександра Трухіна за фактом пропозиції надання ним неправомірної вигоди.
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга Народу".
- Володимир Зеленський заявив, що підтримує "Слугу народу" у цьому рішенні. За словами президента, усі мають бути рівні перед законом і нести відповідальність за порушення.