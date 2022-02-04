"Був би посланий": Монастирський розповів, чи телефонував йому Трухін "порєшать" за ДТП

"Був би посланий": Монастирський розповів, чи телефонував йому Трухін "порєшать" за ДТП

Очільник МВС прокоментував скандальне відео з нардепом Олександром Трухіним, яке нещодавно опублікували журналісти.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував скандал з нардепом Олександром Трухіним.

Про це він розповів під час брифінгу.

Зазначимо, що на відео, опублікованому нещодавно журналістами УП чути, як Трухін каже патрульному, що зателефонує до Монастирського. Сам міністр запевняє, що негативно ставиться до таких питань.

"Чи телефонував він мені з місця події? Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би "посланий", — сказав очільник МВС.

Міністр наголосив, що будь-яка особа, зокрема і нардеп, "має нести відповідальність за все те, що він вчинив".

Монастирський зазначив, що був "вражений" появою відео з Трухіним із натільної камери співробітника поліції, знятого після ДТП. Він запевняє, що не знав про існування цього відео.

За словами міністра, Національна поліція проводить службове розслідування, як це відео могло бути передане чи зникло.

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Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування ДТП за участі нардепа Трухіна | Новини України