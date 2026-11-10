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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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648
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2 хв

"Був буквально шокований": Фіцо натякнув на таємну розмову з прем’єром України про майбутнє війни

Фіцо натякнув на тривожні сценарії війни після зустрічі з українським прем’єром Корецьким, проте відмовився розкривати деталі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Фіцо зробив загадкову заяву після зустрічі з прем’єром України у Львові

Фіцо зробив загадкову заяву після зустрічі з прем’єром України у Львові / © Телеграм-канал Сергія Корецького

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обурився вимогою канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо фінансової допомоги України. Про це він заявив 10 листопада, згадавши про свою розмову з очільником уряду України Сергієм Корецьким.

Запис свого виступу Фіцо опублікував в Х, передає «Європейська правда».

Словацький прем’єр згадав про свій візит до Львова 5 листопада, де він мав зустріч із Сергієм Корецьким.

«Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем’єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати», — заявив він.

Фіцо також звернувся до канцлера ФРН Мерца та наголосив, що Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України.

«Ми закінчили, а що буде потім, я не знаю. Це повна нісенітниця, уся ця війна — повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно — заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю… Якщо хтось інший хоче це зробити, будь ласка. Я ж не можу заважати Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим країнам надавати Україні кошти — нехай надають», — сказав словацький посадовець.

Раніше Роберт Фіцо зробив гучну заяву, звинувативши Захід у провокуванні війни з Росією.

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