"Був просто ідіотом": Кірбі про нагородження пілота РФ, який збив американський безпілотник

Ніяка цивілізована держава не може підтримувати льотчиків, які навмисно створюють повітряні інциденти.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі щодо нагородження в Росії пілота, чий літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, - пише Укрінформ.

«Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього», - сказав він.

Представник Білого дому назвав таке нагородження безглуздям.

«Ми не знаємо, чи намагався цей пілот навмисно збити дрон чи ні, але він це зробив, і відеодокази були достатньо переконливими», - додав Кірбі.

Він зазначив, що у Сполучених Штатах Америки у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

«Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом», - резюмував представник адміністрації Байдена.

Також читайте США дають нову зброю Україні: як на це вплинув інцидент із безпілотником у Чорному морі

Збиття американського безпілотника російським літаком над Чорним морем

Нагадаємо, що 14 березня 2023 року над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Внаслідок цього Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

Також 16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя: "Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун".

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи достатньою була реакція США на збиття безпілотника.

Читайте також:

Росія збила американський безпілотник над Чорним морем і вже шукає уламки