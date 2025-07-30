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Був терплячим, але терпець урвався: у Держдепі пояснили скорочення ультиматуму Трампа
Мовляв, терплячість неправильно потрактували.
Державний департамент США пояснив позицію президента Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України, зауваживши, що в Кремлі невірно інтерпретували терплячість глави Білого дому, однак зараз його терпіння вичерпалося.
Про це заявила речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс, пише Укрінформ.
«Він (президент Трамп – ред.) був терплячим, і це, напевно, було невірно сприйнято деякими людьми. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув»,- зауважила представниця Держдепу.
Вона нагадала, що президент говорив про запровадження санкцій, а також вторинних санкцій «бо певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти». Брюс зазначила, що президент має повноваження щодо введення таких обмежень, і це рішення залежить від нього.
«Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він – серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу», - зауважила Брюс.
Раніше президент США Дональд Трамп уже говорив, що вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна — з 50 днів до 12.