«Був вражений і телефонував депутатам з криками»: ЗМІ розкрили реакцію Зеленського на бюджетний дефіцит

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський «був вражений» масштабом бюджетного дефіциту після доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького про стан державних фінансів.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

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У матеріалі акцентують на тому, що 1 вересня Верховна Рада відкрила 16-ту сесію. Зазначається, парламентарі розпочали «з роботи над законами, вписаними як маяки в різні програми міжнародної підтримки». Це, наголошує «УП», свідчить про головну проблему — величезний дефіцит бюджету.

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За даними видання, Корецький представив реальні справи фінансової ситуації в країні. За словами членів РНБО, Зеленський, був вражений, а також просто під час засідання «з криками» телефонував народним депутатам, які «відповідальні за голосування європейських і МВФівських законів».

Співрозмовники видання стверджують, що навіть після тиску з боку Банкової парламент не зміг зібрати необхідну кількість голосів за низку важливих законопроєктів.

Автор статті зазначає, що ця ситуація відображає нинішній стан української влади. Новий політичний сезон команда Володимира Зеленського розпочинає дещо «розбалансованим», з «фрагментованою Радою та поки розгубленим Кабміном».

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії. Зокрема, через зростання витрат на оборону. Очільник Кабміну запевнив, що скорочення інших видатків не повинно вплинути на виплати пенсій і зарплат.

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Водночас у найближчий місяць уряд планує провести детальний аудит потреб Міністерства оборони. Водночас, додав пермє’р, уряд уже провів аудит витрат і знайшов додаткові ресурси для армії.







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