"Був якось оформлений": у Зеленського пояснили, як звільнили Арестовича, якщо він не входив до штату ОП

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував звільнення Олексія Арестовича з посади позаштатного радника ОП.

Про це Никифоров сказав у коментарі виданню LIGA.net.

"Наказ про звільнення Арестовича звучить так: "звільнити Олексія Арестовича від виконання обов'язків радника Офісу президента, в дужках – поза штатом", – сказав речник Зеленського.

На запитання, як чином можна звільнити людину, яка офіційно не входила до штату Офісу президента, Никифоров відповів: "Я не готовий вдаватися в юридичні деталі, але навіть поза штатом людина була якось оформлена".

Нагадаємо, що коментуючи удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на будівлю впала вже збита силами ППО ворожа ракета. Повітряні сили спростували цю заяву, наголосивши, що ЗСУ не мають засобів для збиття ракети Х-22, якою було завдано удару.

Слова Арестовича використали російські пропагандисти, які намагалися перекласти на Україну вину за страшний злочин у Дніпрі, де загинуло щонайменше 45 людей.

Після хвилі обурення українців Арестович пояснив, що озвучив інформацію, яку нібито йому повідомив "товариш, колишній ППОшник", який "йшов вулицею в момент влучання".

Сьогодні, 17 січня, Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника ОП. Юристи розповіли про делікатні нюанси звільнення посадовця.

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучної справи.

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