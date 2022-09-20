"Це ще одна провокація": Макрон висловився про "референдуми" на окупованих територіях України

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "провокацією" і "цинізмом" плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України.

Французький лідер також заявив, що Росія повинна залишити територію України.

Про це повідомляє Franceinfo.

"Це ще одна провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", – наголосив Макрон.

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Він додав, що організація "референдумів" на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, "є ознакою цинізму".

Нагадаємо, російські окупанти планують від 23 до 27 вересня провести "референдуми" щодо входження до складу Росії на Донбасі, а також у Херсонській та Запорізькій областях.

Такі плани РФ засудив Канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Білому домі заявили, що США ніколи не визнають результати таких "референдумів".

Україна відповість зброєю на псевдореферендуми Росії і звільнятиме свої території

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