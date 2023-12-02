ЦАХАЛ атакував командні центри ХАМАСу, підземні об'єкти та військовий комплекс

За останні години терористична інфраструктура в Секторі Гази була обстріляна та цій території було завдано ударів.

Про це інформує армія оборони Ізраїлю у соціальних мережах.

Цілі включали оперативні командні центри, в яких діяли терористи ХАМАС, підземні об'єкти та військовий комплекс, звідки раніше сьогодні по солдатах були запущені протитанкові ракети.

Крім того, армія оборони Ізраїлю ліквідувала низку терористичних осередків по всьому Сектору Гази, включаючи терористичний осередок із понад 10 терористів. Осередок діяв поруч із наземними військами та був ідентифікований спостерігачами ЦАХАЛу.

Крім того, під час спільних наземних і повітряних дій сили ЦАХАЛу завадили двом терористичним осередкам, які обстріляли війська ЦАХАЛ у Секторі Гази з мінометів.

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