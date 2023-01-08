“Цар голий”: Подоляк спрогнозував, чим закінчиться десакралізація Путіна в Росії

Росіяни починають розуміти, що силова вертикаль в РФ не працює, тому там швидко наростає криміналізація соціальних відносин та загострюються етнічні конфлікти.

Поразки на полі бою і загальний стан Росії після нападу на Україну десакралізували і Путіна, і його оточення. Наслідком цього явища стануть внутрішні саботажі, втрата керованості процесами, криміналізація суспільства та етнічні конфлікти в РФ.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю каналу "Рада" в ефірі національного телемарафону.

“Цар голий. Конкретно. Це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу. Оскільки всі не можуть приїхати до України, бо тут вбивають, але вони хочуть помародерити - це сутність “руского міра”. Вони починають розуміти, що вертикаль силова не працює в РФ і тому швидко наростає криміналізація соціальних відносин”, - зауважив він.

За словами Подоляка, Міністерство внутрішніх справ РФ дає офіційну статистику про зростання на на 600 % (!) кількості кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях.

“Насправді значно більше і - на всій території Росії. Таким чином оця кількість саботажу наростатиме, все буде підриватися і грабуватися. І ми з вами десь через місяці 3-4 будемо обговорювати апокаліптичну кримінальну ситуацію в РФ”, - прогнозує радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що ці процеси - це прямий наслідок війни, і вони будуть наростати так само, як партизанський і диверсійний рух.

“Цей рух (партизанів та диверсантів — ТСН) буде внутрішній, тому що є багато конфліктів на території Росії, там багато етнічних спільнот, які постійно мали обмеження суттєві. Башкирія, Чечня, тобто Ічкерія, Дагестан, Інгушетія, Північна Осетія, Бурятія - вони всі матимуть певні претензії”, - зауважив він.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє про активізацію руху опору в РФ . Так, партизани в Росії знову змогли зупинити цивільні потяги та військові ешелони на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

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