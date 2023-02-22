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"Це абсолютно відкрита опція": Кулеба переконаний, що Україні зрештою дадуть винищувачі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Це абсолютно відкрита опція": Кулеба переконаний, що Україні зрештою дадуть винищувачі

Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що постійно ведеться робота щодо побудови коаліції літаків.

Про це пише Укрінформ.

“Ми постійно ведемо цю роботу з побудови авіакоаліції чи коаліції літаків як її називають. Дійсно, з огляду на складність технології та обслуговування літаків, то тут буде потрібне колективне рішення. Ще немає жодної країни яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на складність питання, технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час”, - зауважив він.

Кулеба розповів, як винищувачі можуть допомогти Україні.

“Винищувачі мають дві функції: перша функція - це бути складовою системи ППО та підсилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей і друга - для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ... Власне дві базові функції, і обидві нам дуже потрібні”, - зауважив він.

Міністр підкреслив на необхідності якнайшвидшого початку навчання українських пілотів.

“Якщо підготовка на танки це декілька тижнів, то підготовка на літак це мінімум декілька місяців”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що винищувачі F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України". 

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Дата публікації
Перегляди
111
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