"Це безглуздо": Шольц відповів на слова Путіна про геноцид на Донбасі

"Це безглуздо": Шольц відповів на слова Путіна про геноцид на Донбасі

Він наголосив на тому, що необхідно залишати недоторканними кордони держав.

Стверджувати, що на Донбасі відбувається геноцид, як це зробив Володимир Путін, безглуздо.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого.

"Він (Путін - Ред.) наводить аргумент, що на Донбасі відбувається щось на кшталт геноциду, що насправді безглуздо, скажемо прямо. Я вже цитував статтю, яку Путін написав пів року тому. Якщо ми сприйматимемо його буквально, нам доведеться не дуже оптимістично дивитися в майбутнє. Але я відмовляюся це робити. Я думаю, що ми просто ведемо історичну дискусію", - наголосив канцлер, коментуючи слова очільника Кремля про те, що "відбувається на Донбасі сьогодні, - це геноцид".

Шольц наголосив на тому, що необхідно залишати недоторканними кордони держав, а також поважати їхній суверенітет.

Своєю чергою, в МЗС Росії назвали слова німецького канцлера неприйнятними: "Не німецьким керівникам сміятися з питань геноциду. Це неприйнятно з огляду на історичний досвід Німеччини у питаннях масових розправ над людьми та поширення людиноненависницької ідеології".

Нагадаємо, Шольц наголошував на тому, що у конфлікті Російської Федерації з Євросоюзом і в ситуації, що склалася навколо України, слід робити ставку на дипломатію. За його словами, вирішальним для вирішення конфлікту на Донбасі залишається "нормандський формат". Але попри це залучають і інші дипломатичні шляхи.

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