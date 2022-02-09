"Це безумство" — Папа Римський про можливе вторгнення Росії до України

"Це безумство" — Папа Римський про можливе вторгнення Росії до України

Папа подякував усім, хто 26 січня об'єднався у молитві за мир в Україні.

Папа Римський Франциск заявив, що можливий напад Росії на Україну буде "безумством", і висловив сподівання, що напруженість вдасться подолати шляхом діалогу.

Про це він сказав на колективній аудієнції у Ватикані, повідомляє The Vatican News.

"Давайте й надалі молити Бога про мир, щоб через серйозний діалог можна було подолати напруженість та загрозу війни, та щоб переговори у "нормандському форматі" сприяли досягненню цієї мети. І давайте не забуватимемо. Війна – це безумство", – сказав Франциск.

На спільній аудієнції Папа також подякував тим, хто взяв участь у його Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

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