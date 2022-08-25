"Це бій, що надихнув світ своєю відвагою" - постпред Британії про війну в Україні

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Великої Британії Джеймс Каріукі.

Про це пише Укрінформ.

“Україна бореться за принципи Статуту ООН. Усі члени Радбезу мають відповідальність визнати це. Це бій, що надихнув світ своєю відвагою та непокорою перед жорстокістю”, - зауважив Каріукі.

Він вимагає від Росії негайно вивести з України свої війська, а світ - домогтися відповідальності за злочини РФ.

“У День незалежності ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та її героїчним народом, який продовжує протистояти намаганням Росії силою змінити кордони”, - резюмував Джеймс Каріукі.

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.

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