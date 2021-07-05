"Це буде довірлива розмова": Кулеба назвав теми зустрічі Зеленського і Меркель

"Це буде довірлива розмова": Кулеба назвав теми зустрічі Зеленського і Меркель

Зеленський і Меркель обговорять під час зустрічі низку важливих питань.

Президент України Володимир Зеленський у липні їде до Берліна на зустріч із німецькою канцлеркою Ангела Меркель. Лідери України та ФРН обговорять безпекові і торгівельні питання, тему інвестицій до нашої країни.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з журналістами під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

"Це буде довірлива розмова між президентом та канцлером. Вони будуть говорити про ключові речі: про безпеку, про "нормандський формат", про "Північний потік-2", про торгівлю між країнами та німецькі інвестиції в Україну", - заявив голова МЗС.

За словами Кулеби, наразі непросто зрозуміти, якою буде політика після того, як Меркель піде з посади канцлерки, тому необхідно дочекатися формування нової коаліції. Однак, він запевнив, що українські дипломати працюють над тим, "щоб з низки питань позиція Німеччини змінилася".

Нагадаємо, Ангела Меркель запросила президента України Володимира Зеленського до Берліна на 12 липня. Канцлерка Німеччини хоче обговорити низку питань із українським лідером і почути українські побажання для її переговорів з американською адміністрацією.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання