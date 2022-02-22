"Це буде катастрофа": Джонсон вважає, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення

"Це буде катастрофа": Джонсон вважає, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення

Прем'єр Британії попередив про санкції.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін "налаштований на повномасштабне вторгнення до України".

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пишк Sky News.

Виступаючи після засідання екстреного засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, британський прем'єр попередив про "нову ірраціональну поведінку Росії".

"Боюсь, все свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення до України, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни. Я думаю, зрозуміло, що це буде абсолютною катастрофою", - наголосив Джонсон.

За його словами, Лондан буде працювати над ти, аби очільник Кремля зазнав невдачі, якщо таки здійснить агресію та повномасштабне вторгнення до Києва. "Що він, здається, пропонує зробити", - зауважив Джонсон.

Крім того, він вкотре наголосив на санкція Британії проти РФ, які вдарять по "економічних інтересах, які підтримують російську військову машину". Втім, щодо Москви можуть застосувати і додаткові заходи.

"Не сумнівайтеся, що якщо російським компаніям не дозволять залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми розкриємо фасад російської власності, майна, це почне шкодити", - наголосив він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Вже наступного дня Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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