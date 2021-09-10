Це буде найбільша помилка Кремля: Зеленський оцінив можливість повномасштабної війни з Росією

Зеленський каже, якщо розпочнеться повномасштабна війна з Росією, ніколи не буде існувати сусідства РФ, України, Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

Про це завив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

"Вважаю може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік - це був таким "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І потім, слава Богу, завдяки українцям кроком назад. Їх було зупинено. Хоча, сказати, що через погрози, що Україна вступить до НАТО, до ЄС - ні. В 2014 році я не пам'ятаю великих погроз, що Україна вступить до НАТО. Тому потенціал в цій темі є. Вважаю, це буде найбільша помилка РФ, вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі. Я вважаю, що світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Я як людина, як українець, як громадянин можу уявити собі... Але, на жаль, є така ймовірність", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може початися нова світова війна. Але він переконаний, що ані українська, ані російська сторони не готові до повномасштабної війни.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання