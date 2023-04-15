"Це буде нищівна поразка Путіна": опозиціонер спрогнозував реакцію росіян на втрату Криму

Деокупація півострова дорівнюватиме завершенню всієї війни, і в пропаганди немає можливості вийти з цієї ситуації.

Російська влада починає потроху готувати населення до поразки та капітуляції у війні проти України. Після таких подій росіяни будуть розчаровані і навіть пропаганда не зможе це змінити.

Таку думку висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков, повідомляє "24 канал".

Він прогнозує, що в разі поразки у війні у росіян буде доволі складна моральна ситуація, важкий моральний стан, водночас у багатьох буде запізніле прозріння.

Гудков переконаний, що звільнення Криму означатиме повне фіаско президента РФ Володимира Путіна. Якщо окупантів виженуть за кордони 23 лютого 2022 року, диктатор зазнає абсолютної поразки.

"Якщо буде щось більше – це буде нищівна поразка Путіна. І навіть якщо звільнять лише Крим – ідентично", – наголосив опозиціонер.

На його думку, деокупація півострова дорівнюватиме завершенню всієї війни. При цьому Гудков зазначив, що у кремлівської пропаганди немає можливості вийти з цієї ситуації.

"Якщо в умовного Миколи Патрушева є можливість подзвонити Вільяму Бернсу і сказати: "Слухай, передай Джо Байдену, що ми все зрозуміли, ми звільняємося від свого вождя, а ви дайте нам гарантії безпеки". То у цих – ні", – звернув увагу опозиціонер.

Він вважає, що Путіна може усунути від влади лише близьке оточення за підтримки силовиків.

А російські пропагандисти не мають жодного шансу, вони виконуватимуть свою роботу до кінця.

"Перелаштуватися, перевзутися, перекваліфікуватися вони не можуть. На них чекає Гаага. Скабеєва істерить, бо точно розуміє, що дівчина молода, тож вона точно доживе до суду, якщо не відбудуться якісь трагічні події у Росії", – розповів Гудков.

"Щось погане на неї (Скабеєву – ред.) чекає – це 100%. І на Соловйова, він міцний хлопець", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, в МЗС України заявили про два шляхи деокупації Криму – військовий, і дипломатичний. Обидва методи актуальні, наголосили у відомстві.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для звільнення Криму Україна буде "випробовувати й використовувати там будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння".

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