"Це буде поразка абсолютно для всіх": від чого Зеленський застеріг Трампа

Заморожений конфлікт призведе до того, що президент РФ Володимир Путін повернеться зі своєю агресією. Тоді ніхто із союзників України не увійде в історію, як переможець, про що український глава Володимир Зеленський вже зазначав у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському мовнику ITV News.

"Я йому (президенту США Дональду Трампу — ред.) говорив: "Ви побачите, якщо в нас не буде гарантій безпеки, то... замороженррий конфлікт в нас вже був. Ми проходили це. Для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з Мінськими угодами, з "нормандськими" зустрічами?.. Замороженрий конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді увійде в історію, як переможець?.. Ніхто. І це буде поразка абсолютно для всіх", — сказав Зеленський.

Поразкою така політика може обернутися і для Дональда Трампа.

"Йому потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Мені здається, це найоголовніше. І саме це перемога. Саме над цим нам всім потрібно працювати. Тому що я підкреслюю, що Путін не хоче закінчення війни. І коли хтось дуже не хоче закінчення війни, не можна з ним піти на півкроку, бо він його потім використає, щоб знов повернутися", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що нам потрібна така історія і такі домовленості та гарантії безпеки, що незважаючи на те, як сильно хоче російський очільник, чи той, хто прийде після нього до влади в РФ, зруйнвати Україну, йому б цього не вдалося.

"Хочуть вони вбивати українців, захопити всю нашу землю і зруйнувати повністю Україну, або не хочуть?.. Не зможуть. Бо такими є гарантії безпеки. Якщо вони підуть війною, вони отримають відповідь і втратять своє. Ось, що повинно бути. Це дуже реально. Я в цьому впевнений. Ми же писали це в плані перемоги", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський озвучив головну тему розмови із президентом США. Головним питанням, яке український президент має обговорити з Дональдом Трампом, будуть гарантії безпеки для України.

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