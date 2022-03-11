"Це буде третя світова війна": Байден застеріг Росію від загроз для НАТО

"Це буде третя світова війна": Байден застеріг Росію від загроз для НАТО

Президент сказав, що захищати Альянс – святе зобов’язання США.

Президент США Джо Байден заявив, що його держава відповість Росії на будь-які загрози від неї для НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.

Про це американський лідер сказав під час свого виступу 11 березня.

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Із заяви Байдена випливає, що США готові до третьої світової війни, щоб захистити "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу РФ.

"Звичайно, якщо ми відповімо (на загрози Росії – ред.), це буде третя світова війна, але у нас є святе зобов'язання захищати НАТО", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Байден заявив, що війна Путіна проти України ніколи не закінчиться для нього перемогою. Він хотів захопити Україну без боротьби, але він програв.

Президент США також назвав президента Росії агресором, який має поплатитися за це стабільністю у своїй країні, а потім просити фінансової допомоги у міжнародної спільноти.

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