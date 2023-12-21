"Це буквально козир Путіна": експертка зі США пояснила, чому РФ хоче президентства Трампа

Російський диктатор переконаний, що у разі перемоги на виборах, Трамп швидко спробує вирішити питання війни в Україні на його користь.

Президент Росії Володимир Путін протягом певного часу мав номер телефону експрезидента США Дональда Трампа, знає, як ним маніпулювати, і досі вважає його своїм активом.

Таку думку висловила колишня експертка Білого дому з питань Росії Фіона Гілл, обговорюючи Путіна і Трампа, повідомляє The Guardian.

Трамп – це козир Путіна

"Це буквально козир (Путіна – ред.)", – сказала Гілл подкасту One Decision Podcast у відповідь на запитання, чи думає вона, що загрузлий у війні проти України Путін робив ставку на перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року і повернення його до влади.

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"Очікування того, що Трамп повернеться, є для Путіна благом… він може цим пограти. Він може використати це як своєрідне попередження… налякати українців, європейців, решту світу. Путін досить упевнений, враховуючи його досвід спілкування з Трампом у минулому, що Трамп швидко спробує вирішити… війну в Україні на його користь", – розповіла Гілл.

"І, ви знаєте, очевидно, у Путіна вже певний час є номер Трампа, він знає, як ним маніпулювати… він дуже добре вміє лестити Трампу. Він вважає Трампа активом у багатьох відношеннях", – додала експертка.

За її оцінками, Путін дедалі більше відчуває шанс закінчити війну на свою користь.

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"Мені та багатьом іншим колегам уже надсилають невеликі прощупування, щоб перевірити, чи готові Сполучені Штати та Захід до переговорів. Це вказує на те, що Росія хотіла б, щоб це покінчилося, але повністю на умовах Путіна: без повернення територій, з можливістю чинити тиск на Україну в довгостроковій перспективі і, звичайно, без репарацій", – повідомила Гілл.

Вона також зауважила, що оскільки Трамп може бути непередбачуваним, "Путіну, ймовірно, слід діяти дуже обережно, насправді, щоб не ображати його і не переступати межі (тому що – ред.) Трамп живе для себе".

Але, за словами експертки, Путін досить упевнений, що "зможе розпалити культурні війни тут, там і всюди. І лише трохи спритно використовуючи операції політичного впливу та пропаганду, він може підтримувати рух у його напрямку того, що вже рухається в його напрямку".

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Гілл додала, що все, що Трамп говорить про плани вивести США зі складу НАТО, його заяви про Європу та європейську безпеку, про світові та глобальні справи, про Україну, – для Путіна це просто знак того, що "знову все швидко зміниться на його користь".

До слова, нещодавно під час мітингу у штати Нью-Гемпшир Трамп похвалив Путіна, який сказав, що численні звинувачення на адресу американського політика "показують гнилість американської політичної системи, яка не може претендувати на те, щоб навчати інших демократії". На це одним слово відреагувала ексдержсекретар США Гілларі Клінтон.

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