"Це була змова": Кулеба розповів, як Україна втратила ядерну зброю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Будапештський меморандум (укладений 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу - ред.) – це була історична помилка двох сторін, тодішнього керівництва Сполучених Штатів і тодішнього керівництва України.

Про це очільник МЗС України розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проєкту "Мосейчук+".

"Я знаю сто аргументів з українського боку, чому ми не могли втримати ядерний арсенал. Але я з ними не погоджуюся, готовий до предметної дискусії. З іншого боку, була змова президента Клінтона і президента Єльцина – позбавити Україну ядерної зброї. Це факт", - зазначив він.

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Дмитро Кулеба зауважив, що у Будапештському меморандумі є дві речі. Перше – обіцянка не погрожувати ядерною зброєю і не застосовувати ядерну зброю, а друге – зобов'язання скликати консультації в Раді ООН, якщо така загроза або застосування відбудеться. Він також додав, що це дуже короткий документ.

"Все. Більше нічого в Будапештському меморандумі немає. Там ще були 400 млн доларів, які нам заплатили за відмову від ядерної зброї, але їх вже давно з'їли і забули. Від 2014 року Україна намагалася скликати консультації учасників Будапештського меморандуму, стукала по дверях, по головах – нуль", - резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Нідерландів додаткові ракети для систем Patriot.

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