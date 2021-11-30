"Це було останньою краплею": нардеп-мажоритарник заявив про вихід із фракції "Слуга народу"

Причиною такого рішення стало "розчарування в кадровій політиці".
Роман Соха, народний депутат-мажоритарник 75 округу (Запорізька область), оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента.
Про це Соха заявив під час засідання парламенту 30 листопада.
Стоячи за трибуною, нардеп підкреслив, що з першого дня підтримував президента Володимира Зеленського, проте нині розчарувався в кадровій політиці. Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента. Оскільки нардеп був обраний не за список партії, він не втратить депутатський мандат.
"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя – люди, які ніколи не були в політиці, не є дотичними до схем і не грабували країну... Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником голови Офісу Президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі", – заявив Роман Соха.
Нардеп наголосив, що "останньою краплею" для нього стало саме призначення Ростислава Шурми, також він не розуміє залишення на посаді заступника голови ОПУ Олега Татарова і першого заступника секретаря РНБО Демченка.
"Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають прицнипам, які ми декларували, ідучи на вибори... Саме тому я прийняв важке, але справедоиве рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", – заявив Соха.
Нардеп Роман Соха входить до міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".
Нагадаємо, 23 листопада Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника Єрмака ексгендиректора "Запоріжсталі" Ростислава Шурму.