"Це було останньою краплею": нардеп-мажоритарник заявив про вихід із фракції "Слуга народу"

Причиною такого рішення стало "розчарування в кадровій політиці".

Роман Соха, народний депутат-мажоритарник 75 округу (Запорізька область), оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента.

Про це Соха заявив під час засідання парламенту 30 листопада.

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Стоячи за трибуною, нардеп підкреслив, що з першого дня підтримував президента Володимира Зеленського, проте нині розчарувався в кадровій політиці. Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента. Оскільки нардеп був обраний не за список партії, він не втратить депутатський мандат.

"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя – люди, які ніколи не були в політиці, не є дотичними до схем і не грабували країну... Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником голови Офісу Президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі", – заявив Роман Соха.

Нардеп наголосив, що "останньою краплею" для нього стало саме призначення Ростислава Шурми, також він не розуміє залишення на посаді заступника голови ОПУ Олега Татарова і першого заступника секретаря РНБО Демченка.

"Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають прицнипам, які ми декларували, ідучи на вибори... Саме тому я прийняв важке, але справедоиве рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", – заявив Соха.

Нардеп Роман Соха входить до міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Нагадаємо, 23 листопада Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника Єрмака ексгендиректора "Запоріжсталі" Ростислава Шурму.

Зеленський про призначення заступника Єрмака: Шурма - дуже потужна людина

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