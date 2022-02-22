"Це був лише перший крок": США розширять санкції у відповідь на визнання Росією "ЛДНР"

"Це був лише перший крок": США розширять санкції у відповідь на визнання Росією "ЛДНР"

Сполучені Штати розглядають ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише окупованого Донбасу.

Запроваджені 21 лютого санкції США у відповідь на визнання Росією незалежності квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР"були лише першим кроком, і наступні заходи стосуватимуться не лише ОРДЛО.

Про це журналістам у Львові заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє "Укрінформ".

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"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких – дуже швидко, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росі", – зазначила Квін.

Дипломатка наголосила, що останні порушення міжнародних норм і законів президентом Росії Володимиром Путіним зустрінуть сильну відповідь Сполучених Штатів.

"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", – додала Квін.

Вона додала, що дії президента РФ загрожують не лише Україні, але й глобальному порядку, який забезпечував мир і стабільність з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, 21 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".

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