Це бюджет смерті для простих українців, — Тимошенко про недофінансування соціальних сфер

Тимошенко виступила проти бюджету, в якому не враховуються потреби бюджетників, ВПО, пенсіонерів і не передбачено гідне фінансування армії.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко виступила з жорсткою критикою запропонованого урядом проєкту бюджету на 2025 рік. За її словами, документ ігнорує потреби українських військових, освітян, медиків та пенсіонерів, натомість передбачає захмарні зарплати для "обраних" чиновників. Тимошенко вважає, що бюджет-2025 закладає розкол у суспільстві та сприяє корупції.

Юлія Тимошенко заявила, що проєкт бюджету на 2025 рік ділить українців на "рабів і господарів". Лідерка "Батьківщини" наголосила, що документ передбачає значне збільшення виплат для високопосадовців — від 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень щомісяця, тоді як заробітні плати для освітян, медиків, науковців та інших бюджетників будуть розраховуватися на основі лише 30% прожиткового мінімуму.

"Це не бюджет перемоги, а бюджет несправедливості та корупції," — заявила Тимошенко з трибуни парламенту.

Вона також звернула увагу на те, що пенсії для більшості пенсіонерів залишаться на рівні менше 3 тисяч гривень, що, за її словами, є "нормою смерті". Водночас, всі виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд планує скасувати, що Тимошенко назвала "жорстоким і цинічним" рішенням.

За її словами, найбільш критичні для країни галузі залишаться без належного фінансування. Зокрема, державне замовлення на виробництво вітчизняної зброї буде профінансовано лише на 45%. Тимошенко вважає, що таке недофінансування ставить під загрозу національну безпеку України.

Корупційні схеми та "фінансова піраміда"

Тимошенко також наголосила на масштабних корупційних схемах, через які бюджет втрачає мільярди гривень. Вона розповіла про "фінансову піраміду", побудовану між Нацбанком, комерційними банками та державним бюджетом. Через цю схему, за її словами, у кошторисі країни "зникли" 133 мільярди гривень.

Лідерка "Батьківщини" також вважає злочином відсутність належної боротьби з тіньовою економікою. За її даними, тютюнова, алкогольна та гральна галузі недоплачують до 70% податків, оскільки працюють "практично без контролю з боку влади". Тимошенко ставить питання: чому ці сфери фактично "кришуються" і функціонують із мінімальним податковим навантаженням?

"Влада провалила роботу над бюджетом, вкотре ігноруючи потреби людей. Це не можна залишати без уваги," — наголосила експрем’єрка.

Пропозиції від "Батьківщини"

Фракція "Батьківщина" подала свої пропозиції щодо змін у проєкті бюджету. Зокрема, Тимошенко пропонує збільшити доходи бюджету за трьома напрямками:

1. Ліквідувати фінансову піраміду між Нацбанком, комерційними банками та бюджетом, що дозволить зберегти 133 мільярди гривень.

2. Включити у дохідну частину 3 мільярди євро від заморожених активів російської федерації в країнах ЄС, що становить близько 135 мільярдів гривень.

3. Вивести з тіні доходи тютюнової, алкогольної галузі, нафтопродуктів та грального бізнесу, що може значно покращити дохідну частину бюджету.

"Цей бюджет, у його теперішньому вигляді, — це друга війна проти України," — підкреслила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" закликала парламент не голосувати за запропонований урядом бюджет і натомість ухвалити документ, який справедливо розподілятиме ресурси країни. Вона вимагає, щоб у бюджеті було передбачено достатнє фінансування для Збройних сил України, охорони здоров’я, освіти та пенсійної системи.