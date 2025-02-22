"Це дивна пропозиція": США хочуть більше, ніж коштувала оборона України – CNN

США прагнуть отримати доступ до критичних мінералів України в межах ширших переговорів, тоді як Київ наполягає на безпекових гарантіях.

Джерело, обізнане з деталями переговорного процесу, повідомило, що попередній варіант угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних металів не відповідає позиції президента України Володимира Зеленського.

Про це пише CNN с посиланням на джерела.

"Це дивна пропозиція — намагатися взяти у країни, яка стала жертвою війни, більше, ніж коштувала її оборона", — сказало джерело.

Повідомляється, що США намагаються отримати доступ до критично важливих мінералів та інших ресурсів України в межах ширших переговорів, спрямованих на завершення війни. Натомість Київ наполягає на гарантіях безпеки, прагнучи не лише повернення втрачених територій, а й захисту від можливої майбутньої агресії з боку Росії.

Україну не запросили до переговорів між США та Росією, які відбулися в Саудівській Аравії, а цього тижня Зеленський і президент США Дональд Трамп опинилися у відкритій словесній суперечці.

Трамп хибно звинуватив Зеленського в тому, що він розпочав війну в Україні, тоді як український президент відповів, що глава Білого дому живе у "просторі дезінформації".

Джерело також зазначило, що українська сторона продовжує домагатися змін у тексті угоди, адже поточний варіант «не передбачає жодних зобов’язань для США, тоді як Україна має надати все».

Джерело зробило цю заяву після того, як представник Офісу президента України повідомив державному мовнику «Суспільне», що угода щодо рідкісноземельних металів не буде підписана в суботу і що робота над документом тривала «всю ніч», однак процес загальмували питання, пов’язані з гарантіями безпеки.

Нагадаємо, рідкісноземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій Україні. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкісноземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.

Читайте також: