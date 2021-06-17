"Це дійсно "червона лінія" для нас": у Путіна занепокоєні можливим вступом України до НАТО

У Кремлі стурбовані перспективами вступу України до Альянсу і, як завжди, "уважно пильнують".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що одного дня Києву можуть надати План дій щодо членства в Альянсі.

Про це Пєсков заявив 17 червня в ефірі радіостанції "Ехо Москви", цитує його слова Reuters.

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"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо, і це дійсно "червона лінія" для нас - щодо перспективи вступу України до НАТО. Звичайно, це (питання щодо ПДЧ в НАТО для України. - Ред.) викликає нашу стурбованість", - заявив він.

Нагадаємо, 14 червня лідери 30 країн-членів Альянсу підтвердили, що "Україна стане членом НАТО, і ПДЧ буде невід’ємною частиною цього процесу". Таке формулювання вперше за 13 років записали у підсумковому коммюніке саміту НАТО. Але обіцяти – ще не одружитися. В Альянсі відсутній консенсус щодо надання Україні та Грузії ПДЧ, не кажучи вже про членство.

Це питання неабияк розгнівало Росію. Водночас 16 червня на саміті Байден-Путін президент РФ лише коротко зазначив: "Щодо можливого вступу України до НАТО - ця тема зачіпалася "мазком". Тут немає що обговорювати".

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