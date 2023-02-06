"Це для мене є новиною": Резніков не планує очолювати інше міністерство - ЗМІ

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що йому не надходила пропозиція щодо посади глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це він зауважив в ексклюзивному коментарі для «Фактів ICTV».

«Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем», - заявив він.

За його словами, міністр вперше чує про таку пропозицію, але якщо він її отримав би, то відмовився від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Ще раз повторюю, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки президент, відповідно до Конституції України. Призначення на нову посаду в будь-які Міністерства, звісно, обговорюються з законом. Про Мінстратегпром я чую вперше», - додав Резніков.

«Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС. Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка», - пояснив посадовець

Нещодавно глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив про зміни в кадровій політиці у Міністерстві оборони.

За його словами, зокрема, Олексій Резніков начебто переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва у межах уряду.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що новим міністром оборони замість Олексія Резнікова може стати голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

До того ж раніше Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Мовляв, ніхто не вічний у кріслі.

Читайте також:

Відставка Олексія Резнікова може відбутися цього тижня - ЗМІ