"Відмовився б": Резніков про нову посаду у Кабміні

Очільник Міноборони заявив, що про плани призначити його на нову посаду у Кабміні чує вперше.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це він заявив у коментарі "Фактам ICTV".

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем", – заявив Резніков.

Він додав, що відмовився б від посади очільника Міністерства стратегпромисловості, оскільки не має експертизи, яка б дозволяла йому якісно виконувати роботу на цій посаді. На його думку, інформація про майбутнє призначення є помилковою.

Він підкреслив, що такі рішення ухвалює лише президент.

Раніше стало відомо, що Олексія Резнікова звільнять з посади міністра оборони, на його місце Рада планує поставити теперішнього очільника ГУР Кирила Буданова. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" - Давид Арахамія. Кадрові зміни, ймовірно, стануться вже цього тижня.

Подоляк про "відставку" Резнікова, кадрові чистки, винищувачі для України та лендліз

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