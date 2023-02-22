"Це для нас погано": експерт пояснив, чому активність Китаю на міжнародній арені є небезпечною для України

Фокус уваги від війни в Україні може перетягнути діалог між США і Китаєм.

Надзвичайна активність, яку останнім часом розвинув Китай на міжнародній арені, є небезпечною для України. Росія втратила свій статус світового глобального партнера, натомість вага Китаю зростає.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Китай має великі важелі впливу, він є фактично другою державою світу, і після саміту G-20 вони зі Сполученими Штатами визначають міжнародний порядок денний, і тому підключення Китаю у цю війну, це для нас небезпечність", - зазначив експерт.

Він зауважив, що міжнародна активність Китаю розпочалась після Мюнхенської безпекової конференції, через різні двосторонні зустрічі, через поїздку до Москви голови комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, виступ очільника КНР Сі Цзіньпіня, який готується на 24 число, підтримку суверенітету Ірану, про яку заявляв Китай, майбутній візит Сі Цзіньпіня до російської столиці.

Руслан Осипенко вважає, що у зв’язку з позицією Сполучених Штатів Америки щодо українсько-російської війни у Сі Цзіньпіня навіть "мирний план" дещо підкоригують.

"Росія вже втратила свій статус світового глобального партнера, перетворившись на регіональну державу. Натомість вага Китаю стала більшою, й акцент буде зміщений на діалог між Сполученими Штатами і Китаєм. І це для нас погано, чесно кажучи", - пояснює дипломат.

"План" Китаю щодо війни в Україні

Влада Китаю зберігає нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. Днями КНР анонсувала документ, так званий "мирний план", в якому ніби представить своє бачення врегулювання війни.

Проте вже згодом представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що про "мирний план" там не йдеться – це позиційний документ.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Китай не стане на бік Росії у війні проти України, а лише намагається маніпулювати і заробляти собі дивіденди для майбутніх переговорів зі США.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін не розглядає питання постачання зброї Росії для її використання у війні проти України.

Український політик та дипломат Роман Безсмертний зазначив,що у світі може відбутися перехід від сьогоднішнього до глобального протистояння – світової війни в разі, якщо Китай однозначно займе позицію Росії.

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