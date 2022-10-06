"Це добре, але це тільки початок": Зеленський прокоментував восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії

Треба зробити так, аби "держава-терористка не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу".

Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня схвально висловився про зміст восьмого пакета санкцій, які Євросоюз запровадить проти Росії. Проте це – лише початок, сказав президент.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре. Але це тільки початок", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба зробити так, аби "держава-терористка не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу".

"Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено", – зауважив президент.

Він також подякував усім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату.

"Завтра продовжу роботу на цьому напрямку. Звертатимусь до учасників засідання Європейської ради", – анонсував глава держави.

Санкції ЄС проти Росії

Держави-члени Євросоюзу 6 жовтня досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Так, новий санкційний пакет містить обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерев, машин, авіації, пластмас, хімікатів, заборону на різні послуги. Під обмеження потрапили також 35 нових осіб та компаній, залучених до війни, фіктивних референдумів і пропаганди.

Читайте також: