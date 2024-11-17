Це дорога до капітуляції до капітуляції: Портников пояснив, чого добиваються росіяни

Росія з самого початку повномасштабного вторгнення робила все можливе, щоб українці втратили віру у протистояння, оскільки це дуже негативно впливає на хід бойових дій.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що росіян дуже дратувало те, що з перших днів повномасштабного вторгнення українці продовжували жити більш-менш нормальним життям.

"Тому, я завжди пояснюю тим людям, які часто говорять, що от в тилу спокійно живуть, ходять в кавʼярні та театри, в той час, як на фронті пекло, що це наша найсильніша зброя. Так, така ситуація є контрастом, але це саме те, чого не вдалось досягти росіянам", - пояснив Портников.

Журналіст пояснив, що головною метою Росії було влаштувати для українців нестерпні умови життя. Це було потрібно для того, щоб українці зневірились і не намагались боротися з агресорами.

"Якщо вся Україна почне жити в траурному режимі й кожного дня люди будуть думати, що вони знаходяться на межі краху, то це є прямою дорогою до капітуляції перед Росією. Оскільки, це і є головною ідеєю росіян — виснажити Україну так, щоб українці просто хотіли б нормального людського життя — піти до кавʼярні без обстрілів, чи до кінотеатру, або просто погуляти на вулиці з дітьми", - заявив Портников.

Він зазначив, що росіяни будуть робити все можливе, щоб надавати українцям спокійно жити, поки у живі не визнають, що Україна є частиною Росії.

"Тобто, за задумом Росії, вони будуть робити все, щоб українці почали думати, що нормальне життя можливе лише під їхнім прапором. Тому, якщо ми підемо цією дорогою, то це рівноцінно капітуляції”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленский назвав умову для переговорів з Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній голова МЗС України Володимир Огризко заявив, що не бачить жодних шансів посадити Кремль за стіл переговорів.

Читайте також: