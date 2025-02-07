"Це дуже цікаво для адміністрації Трампа": Зеленський розповів, що Україна може запропонувати США

Президент України Володимир Зеленський розповів про потенціал партнерства зі Сполученими Штатами у сфері енергетики та збереження безпеки у регіоні.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters.

“Це дуже багата земля. Але це не означає, що ми віддаємо її комусь, навіть стратегічним партнерам. Ми говоримо про партнерство… Давайте розвивати це разом, заробляти гроші, і найважливіше — це про безпеку західного світу”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Сполучені Штати стали першими, з ким Україна поділилася цим планом.

“Інвестиційні моделі можуть бути різними. Партнери домовляються про те, як вони будуть інвестувати. Іноді це 50 на 50, якщо двоє партнерів; можливо, троє чи четверо”, – сказав Зеленський в інтерв'ю

За словами Зеленського, Україна може стати центром постачання зрідженого природного газу (LNG) для Європи

“Ми готові та бажаємо укладати контракти на постачання LNG до України. Звісно, ми станемо хабом для всієї Європи”, – наголосив він.

Президент додав, що Україна готова допустити американських партнерів до цього сектору: “Це частина безпеки як для України, так і для Європи, адже це не російський газ”.

Нагадаємо, Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня.

Читайте також: