"Це дуже довго": Зеленський відповів, чи пішов би на третій термін, як Сі Цзіньпін

Президент Володимир Зеленський вважає, що третій термін владарювання, на який пішов генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, це дуже довго для правління.

Так глава держави відповів на запитання, що він думає про переобрання лідера Китаю, яке йому поставили під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету.

"Що я думаю про третій термін? Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго", - сказав Зеленський.

Президент висловив думку про те, що бажав би, аби позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. При цьому він наголосив: не хотів би, щоб Пекін "пустився ся на підтримку і захист російського та агресивного режиму".

"Є історія відносин між нашими людьми. Є історія глибоких економічних відносин. Я скажу вам відверто: найбільший товарообіг до війни був між Україною і Китаєм... Я за те, щоб ці відносини зберігалися, особливо зараз, коли нам складно, коли у нас великий дефіцит у бюджеті", - зазначив Зеленський.

Влада Сі Цзіньпіна

На ХХ зʼїзді Комуністичної партії 23 жовтня затвердили, що Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю ще на п’ять років. Правки внесли відповідні до конституції. До слова, 2018-го глава КНР скасував обмеження на два президентські терміни, дозволивши собі правити безстроково.

Гадзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський вважає таку ситуацію у КНР прогнозованою. Дипломат називає Сі Цзіньпіна ідеологічною людиною: "Це комуніст. Він вірить в те, що партія веде народ і має всім керувати".

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський каже, що Сі Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше - лідер Китаю вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.

Читайте також: