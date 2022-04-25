"Це дуже корисний жест підтримки": Зеленський прокоментував відновлення роботи Посольства США у Києві

Президент України Володимир Зеленський привітав плани американських дипломатів повернутися до Києва.
Про це він заявив 25 квітня у відеозверненні.
"Був радий почути від наших друзів підтвердження того, що Посольство Сполучених Штатів знову запрацює в Києві найближчим часом. Також відбудеться й призначення нового Посла США в Україні. Це дуже корисний жест підтримки нашої держави", - сказав президент України.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки з міністром оборони Ллойдом Остіном до Києва сказав, що у понеділок, 25 квітня, президент Джо Байден офіційно запропонує Бріджит Брінк, нині пані послу США в Словаччині, стати амбасадоркою США в Україні. Також головний дипломат США повідомив, що найближчим часом до Києва повернуться американські дипломати та відновить роботу посольство.
Варто зазначити, що ввечері 24 квітня до України з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленський, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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