"Це дуже поганий сигнал": Зеленський закликав партнерів не прислухатись до заперечень Путіна

Тільки Європа та Україна мають право вирішувати, як їм будувати свою власну безпеку.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не зважати на ставлення Кремля до розміщення іноземного миротворчого контингенту в Україні, який виступатиме однією з гарантій дотримання умов майбутньої мирної угоди.

Про це президент сказав під час онлайн-зустрічі лідерів країн, яка була організована прем'єром Британії Кіром Стармером для обговорення посилення підтримки України та врегулювання конфлікту.

"Це дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи", – наголосив Зеленський.

Він закликав лідерів країн-партнерів визначити спільну позицію щодо гарантій безпеки для України, які вони готові надати.

"Безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру. Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Необхідно визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме", – сказав президент.

Зеленський додав, що чітка спільна позиція усіх партнерів необхідна й у питанні інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України, який стрімко розвивається, а також в оборонні підприємства в країнах-партнерах.

"Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не має тривати 3-5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше", – сказав президент.

Він також нагадав партнерам про необхідність зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в Європі загалом.

"Нам усім потрібен захист. Я дякую кожному з вас, хто допомагає нам із ППО", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що будь-які мирні ініціативи щодо України мають бути узгоджені з Вашингтоном. За його словами, президент Трамп повністю відданий досягненню тривалого миру, який необхідний Україні, і всі його дії спрямовані саме на цю мету.

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