"Це дуже відчутна допомога для нас": Зеленський розповів, про що говорив із Джонсоном

"Це дуже відчутна допомога для нас": Зеленський розповів, про що говорив із Джонсоном

Президент Володимиро Зеленський повідомив, що під час розмови 5 липня з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили додаткову безпекову допомогу для України на 100 млн фунтів.

Політики обговорили систему гарантій безпеки для України.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на 100 млн фунтів. Це на додачу до пакета оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас", – розповів президент.

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"Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей", – додав глава держави.

Нагадаємо, Джонсон повідомив, що Шотландія та Вельс, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, виділять 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні.

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