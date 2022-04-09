"Це дві різні людини": Зеленський прокоментував своє емоційне фото з Бучі, яке вразило світ

"Це дві різні людини": Зеленський прокоментував своє емоційне фото з Бучі, яке вразило світ

Фото, зроблене під час відвідин президентом Володимиром Зеленський Бучі, розлетілося світом.

Мережею шириться фото президента України Володимира Зеленського, на якому він зображений за день до повномасштабного вторгнення Росії, а на іншому - в Бучі, на 41-й день війни, після побачених жахіть, скоєних путінською армією з цивільними людьми. Сам українським лідер, коментуючи колаж, зауважив, що на ньому "дві різні людини".

Про Зеленський сказав журналісту Полу Ронцхаймеру із видання Bild.

"Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні... Я повернуся до цієї людини (як до війни, - ред)", - відповів український президент.

На запитання, що бачить Зеленський, коли заплющує очі вночі, він відповів: "Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав".

The Bild

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про звірства, які російські окупанти коїли в Бучі.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про особисте життя і спілкування з сім'єю в умовах війни.

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