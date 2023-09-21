"Це ганьба": у Німеччині відреагували на заяву Моравецького про зброю для України

Депутат німецького Бундестагу Ульріх Лехте розкритикував заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Варшава зараз не передає Україні своєї військової допомоги.

Заяву депутата від від Вільної демократичної партії наводить видання Welt.

Ульріх Лехте звинуватив Моравецького у політичному маневруванні, мовляв, для того, аби заробити очки для партії "Право і справедливість" у виборчій кампанії в Польщі. Заяви польського політика Лехте називає "передвиборчою тактикою уряду ПіС", щоб відвернути увагу від візового скандалу.

"Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба", - заявив німецький депутат.

З його слів, таким чином Варшава хоче чинити тиск на Україну та ЄС, щоб ті знайшли рішення щодо імпорту українського зерна.

"На жаль, польський уряд зараз свідомо робить це на шкоду Україні", – підкреслив Лехте.

Заяви Моравецького

На тлі "зернової кризи" польський прем'єр заявив, що Польща більше не передає зброю Україні, оскільки сама активно озброюється. За його словами, Варшава проводить модернізацію і швидке озброєння своєї армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій світу у короткі терміни.

Політик тако наголошує, що Варшава готова допомагати Києву з логістикою та експортом, але не дозволить дестабілізувати ситуацію всередині країни. Моравецький заявляє, що захищає свої інтереси, а українські олігархи не керуватимуть ринком Польщі.

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