"Це і є нова холодна війна": історик розповів, що світ змінився, і зробила це Україна

"Це і є нова холодна війна": історик розповів, що світ змінився, і зробила це Україна

За його словами, якби все відбулося так, як планувалося в Москві, цілий світ був би зараз іншим.

Через вторгнення Росії до України розпочалася водночас і нова "холодна війна". Відтак, світ змінився, і змінила його Україна.

Таку думку висловив професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю НВ.

"Думаю, що напрям руху світу вже вирішився", – відповів історик на запитання про те, чи вирішуватиметься зараз в Україні доля майбутнього світу.

"Ясно, що збільшення військ, збільшення бюджету, створення блоку між республіканцями і демократами, коли вони ні про що не могли домовитись, а тепер домовились у Конгресі США, – це і є нова "холодна війна", – зазначив Плохій.

За його словами, якби все відбулося так, як планувалося в Москві, не лише Україна, але й весь світ були би зараз іншими.

"Абсолютно ясно, як вони кажуть, що дивіденд миру, який прийшов у 1989-1991 роках, уже абсолютно використаний. Світ уже змінився, і його змінила Україна. Більш конкретно – український опір. Якби все відбулося так, як планувалося в Москві, так, як боялися у Вашингтоні – що за два-три дні це все закінчилось би – я думаю, ми мали б не тільки зовсім іншу Україну, але й зовсім інший світ", – розповів професор.

Нагадаємо, видання CNN описало п'ять можливих варіантів розвитку подій і ризиків, які можуть вплинути на результат війни РФ проти України.