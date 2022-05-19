"Це критична стадія битви": радник Залужного зі США пояснив, чому НАТО вигідно постачати зброю Україні

"Це критична стадія битви": радник Залужного зі США пояснив, чому НАТО вигідно постачати зброю Україні

Країни НАТО повинні заради власних інтересів надсилати зброю Україні. Адже зараз мета всього Альянсу – захистити один одного від росіян, які вперше за 70 років намагаються "повернутися".

Зокрема, Україні потрібні артилерійські снаряди, нові гаубиці – можна надсилати американські або російські зразки.

Про це розповів спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, місією НАТО завжди була протидія росіянам. Тож зараз мета всього Альянсу – захистити один одного від росіян, які вперше за 70 років намагаються "повернутися".

"Тому ці країни заради власних інтересів мають надсилати в Україну зброю", – зазначив Райс.

За його словами, Україні потрібні артилерійські снаряди, нові гаубиці, міномети калібру 82 мм та артилерія калібру 152 мм та 153 мм – це російські зразки, а ще – міномети калібру 81 мм, гаубиці калібру 105 мм та 155 мм – це зразки НАТО.

Ветеран збройних сил США наголосив, що і Хорватія, і Франція, і Чехія, і Польща, й інші країни повинні надсилати Україні все, що в них є – зібрати всі надлишки, все, що можуть дати.

Радник Залужного зауважив, що російська армія, яка вторглася до сусідів, – аморальна. Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща вже це раніше пережили і знають, чого бояться. Тому всі почали озброюватися.

"Але, крім того, щоб озброюватися самим, вони повинні зараз допомагати Україні, даючи їй зброю. Це критична стадія битви. Не можна дозволити росіянам повернутися. Їх треба гнати", – наголосив Райс.

Водночас він повідомив що зброя, яку отримала Україна, вже змінила хід подій, адже держава "досі жива".

"Думаю, якби Україна не отримала Javelin, Stinger та іншу протитанкову зброю, вона б не витримала. Я маю на увазі, що на країну напала армія з такою кількістю броньованої техніки, що жодна інша країна в Європі не змогла б цього витримати", – пояснив американський ветеран.

"Те, що Україна має, – значною мірою завдяки її героїчній обороні, але без зброї цього просто неможливо було б зробити", – додав він.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол.

США таки надасть Україні 40 млрд доларів – Сенат встиг проголосувати

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